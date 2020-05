Smartworking e digitalizzazione della PA, domani primo appuntamento di “Cle live”

Si chiama “CLE LIVE” ed è il nuovo format informativo promosso dalla PMI innovativa pugliese CLE con l’obiettivo di approfondire temi legati al digitale e alle innovazioni che stanno incidendo sulle modalità di lavoro e sull'efficientamento dei processi per aziende e PA. Si parte domani 27 maggio alle ore 17 con il primo appuntamento “Smartworking e digitalizzazione: cos'è cambiato per dipendenti della PA e cittadini?”, in diretta streaming sui canali social di CLE (Facebook www.facebook.com/clebari, LinkedIn www.linkedin.com/company/clesrl). Il webinar, moderato dal Direttore di TgNorba Enzo Magistà, vedrà la partecipazione di Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente di Anci Nazionale, Eugenio Di Sciascio, Vicesindaco e Assessore all’Innovazione Tecnologica del Comune di Bari, Marco Decio, Presidente Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Giovanni Gorgoni, Direttore Generale di AReS Puglia, Lorenzo E. Malgieri, CIO CLE. “Una finestra sul mondo dell’innovazione e un momento di confronto sui cambiamenti in atto e sulle nuove prospettive di lavoro e di vita - dichiara Tiziano Chiumeo, Direttore Tecnico di CLE. CLE LIVE, attraverso la presentazione di buone prassi, vuole rappresentare uno stimolo per tutte le amministrazioni ad accogliere e governare il cambiamento possibile con le nuove tecnologie digitali.”