A Bari arriva la spesa a portata di click: GM Supermercati e ReStore lanciano il portale per l’acquisto digitale dei prodotti alimentari in sei punti vendita del capoluogo pugliese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, 25 giugno 2019 – GM Supermercati, gruppo di supermercati locali con sede a Bari dal 1995, e ReStore, azienda pioniera del digital grocery in Italia, lanciano il sito web che consente ai baresi di selezionare la spesa online e riceverla comodamente a casa o ritirarla presso un punto vendita. Scegliere i prodotti alimentari preferiti diventa semplice, immediato e divertente anche nella città di Bari, senza per questo rinunciare alla sicurezza e alla qualità tipici dei propri supermercati di fiducia. Grazie alla piattaforma di digital grocery dell’insegna associata al Gruppo Apulia, è ora possibile usufruire del servizio di ritiro della spesa in negozio e/o della comoda consegna a domicilio. I dettagli del servizio La consegna a domicilio è offerta dai tre punti vendita di Via Gimma, Via Flacco e Via Del Turco e raggiunge i residenti serviti dai CAP 70122, 70124 e 70128. Il servizio prevede cinque fasce orarie giornaliere di consegna della durata di due ore, dalle 10:00 alle 20:00, selezionabili con almeno 2 ore di anticipo e costi di spedizione di 1,50€ o 2,50€ in base all’importo speso. È previsto inoltre uno sconto del valore di 5€ sul primo ordine effettuato, utilizzabile con un acquisto minimo di 50€. Negli stessi supermercati è attivo anche il Click and Collect, che permette di ritirare la spesa presso il punto vendita dopo aver scelto i prodotti alimentari sul sito, in cinque fasce orarie giornaliere di due ore ciascuna, dalle 10:30 alle 20:30. Il servizio è offerto anche negli store di Via Enrico Toti, Via Maiorano e Via Nicolai scegliendo tra le fasce orarie di ritiro 11:30 - 13:30, 16:30 - 18:30, 18:30 - 20:30 inviando l’ordine con almeno 4 ore di anticipo. “Siamo molto contenti della collaborazione con ReStore, che ci ha affiancato nel percorso di digitalizzazione dei nostri punti vendita”, afferma Gerry Marino, Direttore Commerciale di GM Supermercati. “Grazie a questa partnership possiamo adesso offrire ai nostri clienti la comodità dell’eCommerce e dei servizi correlati, i quali renderanno ancora più piacevole l’esperienza d’acquisto per i nostri consumatori, consentendoci allo stesso tempo di raggiungerne di nuovi”. “Agevolare il percorso dei nostri partner verso la digitalizzazione è la mission di ReStore”, dichiara Barbara Labate, CEO di ReStore. “Siamo orgogliosi di aver affiancato GM Supermercati nello sviluppo di una piattaforma innovativa che consente ai loro clienti di vivere un’esperienza digitale semplice e immediata comportando il minimo sforzo per il nostro partner”. ReStore è un’azienda leader nell’e-commerce per la grande distruzione (GDO). Circa il 30% del mercato online del grocery in Italia usa la piattaforma eCommerce ed i servizi digital marketing di ReStore. L’azienda è composta da un team di professionisti nel settore del Marketing, Architetture IT scalabili e cloud, UX e sviluppo di nuovo business. https://restore.shopping/ Il gruppo GM supermercati nasce dalla volontà di offrire all’interno di supermercati di vicinato alti standard qualitativi e di servizio e ancora oggi i valori di base restano la trasparenza, la qualità, il coinvolgimento delle persone e la valorizzazione delle risorse umane. Il primo supermercato viene aperto nel 1995 in via Maiorano a Palese, alle porte di Bari, con insegna ITALMEC. Nel territorio di Bari il gruppo oggi conta sei punti vendita a marchio Simply: Via Abate Gimma, Via Orazio Flacco, Via Del Turco, Via Enrico Toti, Via Maiorano e Via Nicolai. www.gmsupermercati.it

Gallery