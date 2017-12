Cresce la spesa per la tavola delle feste, Coldiretti: "Preferiti i prodotti tipici locali"

La spesa per il pranzo di Natale? Ogni famiglia ha speso in media 94 euro, il 9% in più rispetto allo scorso anno. A dirlo sono i dati di una analisi di Coldiretti/Ixè.

Per la preparazione casalinga del pranzo di Natale, secondo Coldiretti, gli italiani hanno scelto con cura gli ingredienti, con una tendenza elevata alla ricerca di materie prime fresche e genuine direttamente dai produttori.

Altra caratteristica, la preferenza di prodotti regionali tipici della ricorrenza. In Puglia, ad esempio, a primeggiare sulle tavole natalizie ci sono la cartellate, tipico dolce della tradizione.