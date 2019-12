Vuoi accelerare la tua idea di business? Arriva Startup Challenge Camp!

Startup Challenge Camp è un’ iniziativa volta a selezionare e supportare lo sviluppo di progetti imprenditoriali, che si distinguano per innovatività nelle principali categorie di mercato.



La call è rivolta a team informali e startup e prevede una selezione tramite form online che individuerà un massimo di 10 team. I team selezionati potranno accedere gratuitamente a 3 giorni di camp di accelerazione che si terrà presso Impact Hub Bari.



I progetti che accederanno al camp potranno seguire un percorso di 3 giorni per potenziare la propria idea di business, la fattibilità del progetto e le capacità manageriali del team.

Le domande di candidatura per accedere all’iniziativa potranno essere inviate entro le ore 12.00 del 10 Gennaio 2020.

I progetti saranno valutati sulla base del potenziale innovativo, delle potenzialità di mercato e della rilevanza del team.

Startup Challenges Camp è un’iniziativa promossa da Impact Hub Bari, nell’ambito del progetto SPRINT, con il sostengo di Gruppo Megamark, Programma Sviluppo, ITS Logistica Puglia e Planetek.

Per maggiori info rivolgersi a: comunicazione@sprintlab.it