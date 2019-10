Startup Weekend Bari: arriva l'ottava edizione con ospiti nazionali e internazionali

Startup Weekend è un format internazionale all’interno del quale diverse professionalità si mettono in gioco per creare le basi per nuovi progetti d’impresa: durante una maratona creativa, sviluppatori, startupper, appassionati di start-up, guru del marketing, grafici e studiosi formano delle squadre e lavorano per sviluppare un progetto realizzabile entro la conclusione del weekend. Così Startup Weekend si occupa di sviluppare eventi in tutto il mondo con l’obiettivo di costruire nuove ed innovative comunità di imprenditori ed aiutare gli stessi nel lancio delle loro idee imprenditoriali.

Startup Weekend Bari avrà luogo DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2019 presso Impact Hub Bari c/o Fiera Del Levante pad.129, inserito nella più ampia cornice di Sprint, il programma di formazione, sviluppo, progettazione, recruiting e networking sviluppato da The Hub Bari srl, con il patrocinio di Università degli Studi di Bari e Politecnico di Bari, e il sostegno di Megamark, Programma Sviluppo - Istituto Tecnico Superiore per Logistica e Planetek Italia.

Oltre ai partecipanti ed alle loro idee hanno un ruolo fondamentale all’interno dello Startup Weekend anche i Coaches (allenatori), gli Speakers (relatori) ed i Judges (giudici), tutti esperti in start up, provenienti dal panorama locale, italiano e internazionale come Luca Barboni, Domenico Colucci, Paolo Iabichino, Ilaria Pais e molti altri.



Lo Startup Weekend è una grande opportunità per tutti coloro che hanno delle idee e non sanno come fare per tradurle in realtà: un evento che riunisce tutti coloro che hanno voglia di innovare, che lavorano insieme per trasformare un’idea in un prototipo/business concept in sole 54 ore. L’intento di questo evento è quello di promuovere un prolifico incontro tra coloro che hanno delle idee, delle proposte e delle iniziative con coloro che possono renderle operative e quindi renderle una vera e propria realtà aziendale. Per questo motivo lo Startup Weekend non si limita a far incontrare idee e sviluppatori ma si allarga anche alle realtà dell'imprenditoria già avviata, sempre pronta a dare feedback e consigli, e degli investitori sempre alla ricerca di progetti interessanti.



Ticket disponibili su: https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-bari-2019-tickets-65115233416



Per approfondimenti visita: http://communities.techstars.com/italy/bari/startup-weekend/14364