Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Lunedì 12 marzo, a Bari, l’interessante convegno in materia di finanziamenti alle PMI e liberi professionisti, organizzato da Confcommercio Bari e Confidi Confcommercio Puglia. “Strumenti finanziari per le PMI e liberi professionisti”. Se ne parlerà lunedì 12 marzo, all’Hotel Parco dei Principi di Bari, a partire dalle ore 9:30 nel convegno in materia di finanziamenti alle PMI e liberi professionisti, organizzato da Confcommercio Bari, Confidi Confcommercio Puglia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, Camera di Commercio di Bari, Fin.promo.ter, Regione Puglia. A seguire i saluti di Sandro AMBROSI, Presidente Confcommercio Bari – BAT, Paolo CASTELLANA, Presidente Confidi Confcommercio Puglia e Elbano DE NUCCIO, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, ai lavori moderati da Roberto MARESCA, Direttore Generale Confidi Confcommercio Puglia interverranno: Michele MAZZARANO, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia, PAOLO FERRÈ, Presidente Federascomfidi, Gianna Elisa BERLINGERIO, Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Regione Puglia, Pierpaolo CIUOFFO, Direttore Generale Fin.promo.ter Scpa, Vincenzo TUCCI, Presidente Commissione Finanza Agevolata Nazionale ODCEC Bari. Si parlerà di strategie per aumentare la competitività delle piccole e medie imprese pugliesi, degli strumenti finanziari e del ruolo svolto dai soggetti che hanno la funzione di favorire l’accesso al credito, insieme a professionisti come Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, partner importanti nella crescita economica dell’intero territorio regionale. Un’importante occasione di aggiornamento e confronto dopo il Bando della Regione Puglia Por 2014-20 Asse III – “Competitività delle piccole e medie imprese” dello scorso ottobre che, con l’Azione 3.8, finanzia “Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza innovativa” e persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti. Previsti crediti formativi ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che parteciperanno.