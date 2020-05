Baresi in difficoltà per la crisi covid-19, la proposta. "Rinviare la rata Imu di giugno"

Il centrodestra in Consiglio comunale a Bari chiede di rinviare il termine di pagamento della prima rata Imu, fissato per il 16 giugno prossimo: "In una situazione di assoluta emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 - spiegano in una nota i consiglieri Filippo Melchiorre, Antonio Ciaula e Michele Picaro, rispettivamente capigruppo di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega -, causa di una fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed imprese, e in assenza di una normativa nazionale che, purtroppo, non ha rinviato il termine di pagamento della prima rata Imu fissata per legge al 16 giugno prossimo, attesa l’autonomia dell’Ente Locale si propone di consentire il pagamento dell’acconto IMU in scadenza a giugno entro il 16 ottobre 2020".

"I versamenti effettuati entro tale data - aggiungono - saranno pertanto ritenuti tempestivi, mentre il saldo Imu 2020 dovrà essere corrisposto, come di consueto, entro il 16 dicembre 2020. Tale misura è di assoluta rilevanza e consentirebbe a tutti i cittadini di poter effettuare i conteggi ed i versamenti in tempi più ragionevoli, in linea con gli altri adempimenti fiscali (consegna modello 730, ecc.) le cui scadenze sono state prorogate al prossimo autunno".