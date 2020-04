Bari diventa hub per il trasporto merci del Gruppo Fs: "Fino a 1600 tonnellate di prodotti con 3 coppie di treni"

Anche Bari diventa uno degli hub del nuovo servizio di trasporto merci del Polo Mercitalia. Il servizio, partito il 3 aprile grazie al Gruppo Fs Italiane, vede il terminal Lamasinata del capoluogo in collegamento con l'interporto di Padova. Il collegamento, effettuato con treni lunghi fino a 500 metri, consente di trasportare fino a 1.600 tonnellate di merce con tre coppie di treni a settimana, che entro l'estate aumenteranno a sei.

Oltre all'hub barese, Trenitalia ha previsto un secondo hub - a Catania - per il trasporto delle merci. "Il nuovo innovativo servizio “multifiliera” è stato studiato da Mercitalia Rail, la società di trasporto del Polo Mercitalia per trasportare beni essenziali - spiega il Gruppo Fs in una nota - come i prodotti dell’agroalimentare, di consumo e merce pesante, sia in modalità convenzionale (con cisterne, casse mobili e container) sia in modalità intermodale (con semirimorchi P400 solo fino a Bari Lamasinata), due filiere di business che solitamente viaggiano separate".



Questo sistema consentirà di generare ricadute positive sul territorio pugliese, in termini di valorizzazione delle produzioni locali a beneficio delle piccole e medie imprese che operano nella regione. "In un periodo di grande difficoltà, con impatti significativi su diversi settori produttivi e sulla logistica ferroviaria delle merci, arriva un segnale positivo grazie al Gruppo FS Italiane con il lavoro del Polo Mercitalia" conclude la nota.

Il polo Mercitalia

Il Polo Mercitalia è il raggruppamento delle società del Gruppo FS Italiane che operano nel business del trasporto merci e nella logistica.

Mercitalia Logistics è specializzata nella valorizzazione degli asset immobiliari a destinazione logistica e in attività di logistica integrata; Mercitalia Rail, la maggiore impresa ferroviaria merci in Italia e una delle principali in Europa; TX Logistik, la terza più grande impresa ferroviaria merci in Germania, operativa in diversi paesi europei; Mercitalia Intermodal, il più grande operatore di trasporto combinato strada/rotaia in Italia e il terzo in Europa; Mercitalia Shunting & Terminal, il “champion” italiano nelle attività di primo e ultimo miglio ferroviario e uno dei maggiori gestori di inland terminal in Italia; Mercitalia Maintenance, specializzata nella manutenzione di carri ferroviari; TERALP (Terminal AlpTransit), specializzata nella realizzazione di infrastrutture terminalistiche all’avanguardia.