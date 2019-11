Nel quartiere Japigia sorgerà una Torrefazione: ora apre un laboratorio sociale, "diventerà il centro delle menti di Bari"

Cloud Danko con il dj-set 'Spicy Sounds - A trip in music flavors' e il designer e muralista Nico Skolp con la prima esposizione personale 'Bipolare': sono le due menti creative a cui è dedicato l’evento di apertura di BP Lab, il nuovo laboratorio sociale del quartiere Japigia di Bari nato da un’iniziativa di Barproject, in programma sabato 30 novembre a partire dalle 20.30. Ingresso su registrazione.

Cos'è BP Lab

BP Lab è un nuovo spazio polifunzionale dedicato ad eventi, coworking, concept bar e presto anche microtorrefazione di quartiere. Ma non solo. L’idea di Barproject, centro di formazione e consulenza barese nel mondo del beverage e dell’hospitality, è di farne il punto di riferimento per tutte le menti creative della città. Uno spazio dedicato a giovani e non, che hanno un progetto da presentare, un’idea da condividere o semplicemente qualcosa da dire. BP Lab è gestito dall’associazione culturale 'Splash - Beverage & Hospitality'. Per partecipare alle attività basta tesserarsi. Claudio Lepore, già fondatore di Barproject, è l’ideatore e il manager del progetto. Sebastiano Loseto cura la direzione artistica.

Una microtorrefazione a Japigia

I progetti in cantiere sono tanti: eventi musicali, workshop, esposizioni artistiche, cineforum, presentazioni di libri, esibizioni teatrali, experience group, serate gastronomiche. E nei prossimi mesi vedrà la luce anche la microtorrefazione di quartiere che sarà finanziata dai fondi di Urbis. L’associazione “Splash” è infatti fra i vincitori del bando del Comune di Bari che sostiene l’attivazione di imprese sociali di prossimità nelle aree fragili della città. L’obiettivo è donare a Japigia una torrefazione di quartiere, come quelle del passato, rivisitata in chiave moderna. BP Lab diventerà così un Coffee Roaster dove si potrà acquistare caffè di qualità provenienti da una filiera controllata, degustare monorigini e specialty coffee e persino tostare il proprio caffè.

Gli eventi al BP Lab di Japigia

Intanto, il programma di eventi fino a febbraio 2020 è già definito con 19 appuntamenti musicali che daranno spazio anche a dibattiti e rassegne estemporanee. Si parte sabato 30 alle 20.30 con l’opening in cui ci saranno 'Bipolare', la prima personale del designer e muralista Nico Skolp, e “Spicy Sounds - A trip in music flavors Dj Set”, un viaggio con Cloud Danko nei diversi sapori della musica di ieri e di oggi.

Giovedì 5 dicembre alle 21 il primo appuntamento con “Reminiscent improviser - incontri di musica estemporanea”, una rassegna di musica improvvisata in cui musicisti con diverso background saranno invitati sul palco ad esibirsi in formazioni stabilite al momento.

L’appuntamento, a cura di Luca Antonazzo, si ripeterà anche il 19 dicembre, il 2 e il 26 gennaio e il 6 e il 20 febbraio. Sabato 7 dicembre alle 21 primo di quattro appuntamenti per un’altra rassegna, “Ex Samples”, curata da Resilienza Records in collaborazione con Sup Nasa: partendo da un excursus storico, dj U.Nico presenterà i brani che hanno segnato la Musica brasiliana. Gli altri tre appuntamenti sono in programma il 10 gennaio (focus su Funk and Soul), il 7 febbraio (J Dilla) e il 29 febbraio (Jazz).

Giovedì 12 dicembre primo di due appuntamenti a cura di Xilema musica: ospiti di BP Lab saranno i PuBaLa selectors, collettivo formato da tre DJs da anni impegnati a promuovere eventi in cui riscoprire i ritmi profondi e ancestrali di diverse culture del mondo, con il dj-set “From Africa to Latin America”.

Il secondo evento è in programma il 22 dicembre con l'eclettico progetto “Spaccailsilenzio!”, dall’energia contagiosa dei fratelli Grella che punta sul folk rock mediterraneo. Sabato 28 dicembre inizierà una nuova rassegna in tre appuntamenti, “Microsolchi”, talk dedicato a storie personali legate alla Cultura Hip Hop: Damaxx e Hanzo parleranno di MC'ing. Presentano Skid e Giuan (Hip Hopera Foundation). Secondo appuntamento il 26 gennaio con Giuseppe Slep Naglieri che parlerà del Breaking. Terzo incontro il 23 febbraio con Dj Argento che focalizzerà l’attenzione sulla musica nuova capace di celebrare brani storici.

A gennaio sarà inaugurata “Eternal Instant”, rassegna in cui Luca Antonazzo prima duetta (con il suo alto sax) e poi introduce i solo set di diversi artisti: si parte l’11 gennaio con Marco Malasomma, secondo appuntamento il 15 febbraio con Simona Armenise. Venerdì 17 gennaio Trap & Reggaeton Dj Set a cura di Big Fab, deejay protagonista nei locali più di spicco di città e provincia tra nord e sud barese.

BP Lab è un progetto realizzato anche grazie al contributo delle aziende partner: Bonaventura Maschio, Elektra, The Spiritual Machine, Orsini, Fervere, Caput Ursi, Pietregiovani e On-Off Stutalacapa.