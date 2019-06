"Da Bari a Roma in tre ore entro il 2026": l'annuncio di Fs sull'alta velocità nel Barese

Entro il 2026 la Puglia potrebbe avere la sua linea ferroviaria di alta velocità, che collegherebbe il capoluogo barese con Roma in tre ore. Ad annunciare un primo cronoprogramma per il progetto, è l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, intervenuto in occasione del decimo anniversario delle Frecce.

"Ciò vuol dire - ha aggiunto - 2 ore da Napoli e collegare così due grandi città per creare un'unica grande area metropolitana". È quello che definisce "il più grande progetto infrastrutturale dal dopoguerra ad oggi e credo che i dati dimostrino che trasportiamo oltre 40 milioni di passeggeri l'anno". E anche gli investimenti sul progetto e sul trasporto regionale confermano questa tendenza: sono due i miliardi investiti sull'implementazione della rete, ha ricordato, mentre sono in arrivo "106 nuovi treni entro l'anno".