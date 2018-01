Vino pugliese per i Trump: la Casa Bianca ordina 4300 bottiglie di Primitivo

Il vino made in Puglia arriva 'nella cantina' della famiglia Trump. La notizia, di certo motivo d'orgoglio per i produttori pugliesi, riguarda un ordine effettuato dalla Casa Bianca alle Tenute Chiaromonte di Acquaviva delle Fonti, relativo a circa 4.300 bottiglie di primitivo. In particolare, l'acquisto riguarderebbe 720 casse da sei bottiglie ciascuna di diversi vini, tra cui il Mascherone, Primitivo Igt Puglia, e il Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto, Primitivo doc Gioia del Colle.

La notizia è stata accolta con entusiamo dai parlamentari pugliesi Dario Stefàno e Colomba Mongiello, rispettivamente della commissione agricoltura di Senato e Camera, che leggono l'ordine come un "premio" per la valorizzazione dei vitigni locali e "un enorme e gratuito spot" per il vino pugliese.