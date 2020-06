Ugl sanità: firmata, dopo 14 anni di attesa, la preintesa per il rinnovo del contratto della sanità privata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo 14 anni di attesa, di lotte e rivendicazioni è finalmente arrivata oggi, per gli operatori della sanità privata, la firma sulla preintesa per il rinnovo del Contratto Nazionale. “Sono stati anni complicati - commenta il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano - con momenti particolarmente difficili per i lavoratori fermi all’accordo siglato nel 2004. La UGL Sanità ha oggi firmato con Aiop e Aris la preintesa contrattuale per ottenere i dovuti adeguamenti di natura economica e di diritti che restituiscono loro pari dignità rispetto ai colleghi del pubblico”. Giuliano poi prosegue: “Lo abbiamo sempre urlato con forza come i lavoratori della sanità privata, protagonisti con la loro professionalità e il loro coraggio anche nei giorni difficili dell’emergenza per il Covid-19, non potevano essere considerati figli di un dio minore. Nel nuovo contratto è previsto un aumento medio mensile di 154 euro e l’erogazione di una una tantum di 1.000 euro che sarà pagata in due tranche. Riteniamo di aver apposto la firma in calce a un buon accordo che, ci auguriamo, aprirà la strada a quell’atteso rilancio della sanità con i lavoratori posti al centro di un progetto che possa fornire ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno”.