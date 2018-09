Una giornata speciale per i giovani e il lavoro. Si avvicina un'edizione record del Job Meeting Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una giornata speciale per il lavoro e i giovani. Giovedì 4 ottobre oltre 30 importanti aziende nazionali e internazionali saranno a Bari per assumere centinaia di laureati e laureandi. Torna nel capoluogo pugliese, presso il Politecnico di Bari, dalle 9 alle 17, il Job Meeting, la più importante manifestazione italiana dedicata all’incontro tra mondo dell’università e mondo imprenditoriale. Durante l’intera giornata colloqui one to one, workshop, incontri con startup, consulenze gratuite sulla ricerca del lavoro, correzione cv, competizioni e sfide per selezionare i migliori talenti. Job Meeting Bari rappresenta un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale basato su incontri in aula, attività informative erogate ai desk e consulenze individuali gratuite. Novità assoluta: la Job Meeting eXperience! I partecipanti al Job Meeting Roma avranno inoltre la possibilità di partecipare per la prima volta alla Job Meeting eXperience, un innovativo percorso guidato che in tre step li condurrà dalla scoperta delle proprie soft skill al colloquio di lavoro. 1) Sempre più le grandi aziende decidono di assumere un candidato in base alle sue competenze trasversali. Grazie al test Play, realizzato da Laborplay, spinoff dell’Università di Psicologia di Firenze, i giovani potranno scoprire le proprie soft skill e allegarle al proprio CV. 2) Un curriculum fatto male può essere il primo passo per NON ottenere il lavoro dei propri sogni. Grazie alla consulenza di tutor specializzati i giovani potranno fare il check up al proprio CV valorizzando a dovere esperienze e punti di forza. 3) I partecipanti incontreranno inoltre uno staff di specialisti del recruiting per avere informazioni e orientamento sulle aziende presenti e sulle posizioni aperte e otterranno dei colloqui personalizzati. L’accesso e tutte le attività proposte sono gratuite. Tutte le informazioni sul programma dell’evento all’indirizzo: bari.jobmeeting.it