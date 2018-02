Valutazione della qualità didattica e formazione, dall'America riconoscimento per la ricercatrice barese Serafina Pastore

Arriva un riconoscimento internazionale per uno studioso dell'Uniba. La Società di ricerca AERA (American Educational Research Association) - una delle più importanti società a livello mondiale nel settore dell’education - ha conferito alla dottoressa Serafina Pastore, ricercatore in Didattica generale presso il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università di Bari, il premio di Emerging Scholar per gli studi condotti nel settore del Measurement and Assessment in Higher Education.

È la prima volta che un simile riconoscimento è conferito a uno studioso italiano. La dott.ssa Pastore riceverà il premio nel corso dell’annuale conferenza che si terrà a New York nel prossimo mese di aprile.

Il lavoro di ricerca della dott.ssa Pastore verte sui temi della valutazione della qualità didattica, del formative assessment, del feedback e della formazione degli insegnanti alla valutazione. Nel settore del Measurement and Assessment in Higher Education si è occupata di come cambiano le concezioni che insegnanti e studenti hanno della valutazione a fronte di riforme e trasformazioni istituzionali (quali quelle veicolate dall’implementazione del processo di assicurazione della qualità). Membro del Presidio della Qualità dell’Ateneo barese è stata coordinatore e principal investigator del progetto IDEA - Improving Feedback Developing Effective Assessment in Higher Education - vincitore del Concorso Pubblico di Idee di Ricerca finanziato da ANVUR, progetto di ricerca teso a definire un modello di valutazione e di feedback che, oltre a promuovere un migliore apprendimento negli studenti, sia embedded, integrato con il sistema di assicurazione della qualità didattica dei corsi di studio.