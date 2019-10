"Nessuna certezza con il passaggio a Conad", dipendenti Auchan in sciopero: 400 posti di lavoro in bilico

Adesione quasi totale a Modugno, dell'80% a Casamassima: anche nei 2 centri commerciali dell'hinterland barese, come nel resto d'Italia, i lavoratori Auchan-Sma sono in sciopero per chiedere certezze sulla vertenza nazionale riguardante l'acquisizione dei punti vendita da parte di Conad. La questione riguarda ben 18mila lavoratori nell'intero Paese, 414 in provincia di Bari, divisi tra Casamassima (274) e Modugno (140), La giornata di sciopero è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

La situazione a Modugno e Casamassima

Davanti ai due centri commerciali del Barese il presidio di lavoratori e sindacati: "Ad oggi - spiega a BariToday Antonio Miccoli, segretario Filcams Cgil Bari - non si sa nulla del piano industriale di Conad per acquisire i punti vendita. Il marchio è unico ma è formato da un consorzio di operatori, quindi tutto può variare di punto vendita in punto vendita. Ad esempio, per Casamassima sappiamo che per il primo trimestre 2020 ci dovrebbe essere il cambio di marchio, con l'avvio dell'ipermercato Conad ma non vi è certezza sulle sue dimensioni e sulla forza lavoro da impiegare". Più complicata appare, invece, la situazione di Modugno, tra i siti dove non si sa se e quando subentrerà Conad: "La risposta - aggiunge Miccoli - fino ad ora è stata una specie di 'vi faremo sapere'. Tutto ciò è inaccettabile".

"Certezze anche sul contratto"

I sindacati, nell'incontro di oggi a Roma, al quale parteciperanno i rappresentanti del Mise e dell'azienda (alcuni lavoratori sono partiti per la Capitale in pullman), oltre a chiedere garanzie occupazionali, vogliono sicurezze sul contratto nazionale: "Conad - rimarca Miccoli - deve farsi garante. Ci risulta che in alcune strutture si applichino contratti pirata, firmati da piccoli sindacati in deroga, peggiorando le condizioni per i lavoratori".