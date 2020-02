Salvi 99 lavoratori, nessun licenziamento e rischio chiusura scongiurato (per ora): cassa integrazione per un anno

Salvi (per ora) i 99 lavoratori della Brsi di Bitritto, a rischio licenziamento da parte dell'azienda attiva nel settore dei servizi informatici alle aziende e per gli enti pubblici: ieri, dopo tre mesi di trattativa serrata, la società ha ritirato la procedura di licenziamento, avviata lo scorso 14 ottobre, raggiungendo un accordo con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

L'azienda ha rinunciato a quasi tute le richieste avanzate, ovvero il demansionamento di due livelli e l'azzeramento di superminimi e scatti d'anzianità. Per i lavoratori, dunque, cassa integrazione straordinaria per un anno. Brsi, in ogni caso, dovrà presentare un piano industiale al Ministero del Lavoro, per ottenere l'avvio della Cig: “È una grande vittoria - spiega Riccardo Falcetta, segretario generale della Uilm Bari - ma un enorme grazie va detto alle lavoratrici e ai lavoratori che sono sempre stati in prima linea e che non hanno mai fatto mancare il sostengo all’azione sindacale. Ora è vietato distrarsi: vogliamo mantenere alta l’attenzione sulla vertenza e per questo monitoreremo, in sede ministeriale, sia il piano industriale che il processo di risanamento dell’azienda”. Nell'intesa, spiega ancora la Uilm a BariToday, è stato inserito anche l'impegno, in sede territoriale e ministeriale, riguardante il risanamento aziendale. La palla ora passa alla fase successiva, quella dell'attivazione degli ammortizzatori sociali, in attesa di capire cosa ne sarà del sito di Bitritto.