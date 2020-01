Vertenza Auchan Conad al bivio, i sindacati preoccupati: "Criticità per Casamassima, nessuna notizia per Modugno"

"Criticità" per il passaggio a Conad del punto vendita Auchan di Casamassima e "nessuna notizia" per quello di Modugno: in una nota i sindacati chiedono certezze per le centinaia di lavoratori coinvolti nel Barese in una difficile transizione da Auchan alla nuova proprietà di uno dei due ipermercati coinvolti nella vertenza. Le preoccupazioni sono emerse venerdì scorso nel corso di un incontro avvenuto nella Task Force della Regione Puglia, a cui hanno partecipato le rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori.

"L'incontro - si legge in una nota dei sindacati - ha avuto l'obiettivo di rappresentare ai componenti della Task Force le criticità del futuro passaggio dei punti di vendita di Casamassima, Mesagne e Taranto alla catena Conad e della nessuna notizia circa il futuro del punto di vendita di Modugno. Inoltre si è evidenziato come nessuna relazione sindacale sia tenuta da Margherita Distribuzione e di come i lavoratori vengano quotidianamente assoggettati a continui ricatti, lettere di contestazione, variazioni di turni, tutte azioni nei confronti di chi è principalmente iscritto al sindacato per mano delle figure di regia".

"Abbiamo evidenziato - aggiungono - come vi sia la necessità che la Task Force regionale monitori la gestione delle licenze e di eventuali richieste di utilizzo da altri soggetti commerciali, vista la possibile riduzione di superficie per i negozi che passeranno alla nuova insegna, che creerà inevitabilmente degli esuberi. Così come quelli che si creeranno sul punto di vendita di Modugno se nn si affacceranno altri imprenditori. La Task Force ha recepito tutte le nostre richieste e ci ha garantito tutto il sostegno per evitare che neanche un posto di lavoro venga perso: 761 lavoratori sul territorio pugliese dovranno poter avere ancora un futuro lavorativo. E a tal proposito ci hanno comunicato che entro la prossima settimana ci sarà un incontro congiunto alle organizzazioni sindacali alla presenza dell'azienda e la costituzione di un tavolo tecnico per il proseguo dei lavori" concludono i sindacati