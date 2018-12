Vertenza Dedalo, più tempo per trovare una soluzione: rinviata di tre mesi la fine dell'accordo con Gedi

Tre mesi per trovare una soluzione per i 15 lavoratori del centro stampa 'Dedalo' che rischiano il licenziamento. La vertenza è stata esaminata oggi dalla task force regionale per l'occupazione, presieduta da Leo Caroli. Presente anche il presidente Emiliano.

“Nella vertenza del centro stampa Dedalo - ha detto Emiliano al termine della riunione - abbiamo registrato una prima buona notizia, non risolutiva, ma comunque positiva: l’interruzione del rapporto che lega la società editrice GEDI con la Dedalo è stato rinviato di tre mesi. Quindi ci sono tre mesi di tempo per trovare una soluzione ad una vertenza che avrebbe potuto determinare il licenziamento immediato di 15 persone”.

Con Emiliano e Caroli erano presenti oggi anche l’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino, i rappresentanti della “Dedalo”, i rappresentanti sindacali del comparto e dell’azienda.