Vertenza ex Om, arriva l'accordo: siglata l'intesa con Selectika

Dopo i due incontri della scorsa settimana, che si erano conclusi con un nulla di fatto, arriva la firma dell'accordo per la vertenza ex Om carrelli. L'intesa è stata raggiunta in serata al tavolo dell'Assessorato regionale al Lavoro, al termine di un lungo vertice cominciato in mattinata.

Che cosa prevede l'accordo

Il protocollo di intesa sottoscritto con l'impresa Selectika da enti locali e sindacati (Cgil, Cisl e Uil, non ha firmato invece l'Ugl, che già aveva espresso la sua contrarietà all'accordo nei giorni scorsi) prevede il rilancio del sito industriale con l'avvio di una struttura per il riciclo dei rifiuti (carta, plastica e vetro). Dei 165 operai attualmente in attesa del rinnovo della cassa integrazione, 128 saranno riassunti. Per i restanti lavoratori, invece, le parti si impegnano a favorire la ricollocazione, attraverso il riassorbimento nell'indotto o l'inserimento in altri progetti industriali.

Le reazioni

Soddisfatti dell'intesa i sindacati firmatari. Riccardo Falcetta, segretario generale della Uilm di Bari, parla di un "ottimo risultato" che "ha visto la collaborazione di tutti" e che permetterà di arrivare al Mise - sottolinea il sindacalista - con un accordo tale da garantire la cassa integrazione per tutti i lavoratori. Per quanto riguarda invece i lavoratori che non saranno riassunti, sarebbero già giunte alcune manifestazioni di interesse tali da consentirne la riallocazione.

"La difficile trattativa per ricollocare tutti i lavoratori ex OM – ha commentato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – sembra sia arrivata a un positivo punto di svolta. Ancora una volta il ringraziamento va agli operai, che non hanno mai smesso di credere nei loro diritti e agli uomini e alle donne che si sono impegnati senza sosta nella difficile vertenza, che non sarà mai mollata finchè sarà possibile cercare concrete vie di sbocco".

"Da parte del Sindaco di Modugno - commenta il primo cittadino Magrone - e della delegazione che era con lui (il vicesindaco Francesca Benedetto, gli assessori Dino Banchino, Tina Luciano, Danilo Sciannimanico, la segretaria comunale Monica Calzetta) si è fatto ancora una volta uno strenuo sforzo per difendere gli operai e le loro famiglie e, insieme, l'ambiente e quindi la salute di tutti. Le garanzie ora ci sono. Il lavoro, purtroppo, a partire dal 2020, e con gradualità".