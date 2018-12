Vertenza Natuzzi, c'è la firma sulla proroga della Cassa Integrazione. Cofinanziamenti al piano, "a gennaio cabina di regia"

Natuzzi e i sindacati hanno sottoscritto nella sede del Ministero del Lavoro, la proroga del contratto di solidarietà nell'ambito della 'road map' contenuta nell'intesa approvata, al Mise, lo scorso 28 giugno, con un piano da 35 milioni d'investimenti e zero esuberi con una riqualificazione degli stabilimenti di Puglia e Basilicata. L'accordo di oggi ha visto la firma di Filca, Fillea, Filcams, Feneal, Uiltucs e Fisascat. I 491 lavoratori destinatari della proroga degli ammortizzatori sociali, cominceranno un percorso di riqualificazione, prima di rientrare nei processi produttivi.

Il prossimo passo, per completare il piano, riguarda il cofinanziamento agli investimenti da parte d'Invitalia: in questo senso è stata richiesta la convocazione di una cabina di regia per il prossimo gennaio.