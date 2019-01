Vertenza ex OM, niente cassa integrazione agli operai per il 2018

No alla cassa integrazione per il 2018 per gli operai dell'ex Om carrelli. A diffondere la notizia, attraverso una nota, è l'Ugl Bari: "Il giudice delegato non ha autorizzato l'istanza presentata da Regione e Organizzazioni Sindacali in merito alla concessione in retroattività della cassa integrazione in deroga per l'anno 2018", si legge nel comunicato. "La motivazione - prosegue la nota - è che non sussiste alcuna legge che preveda il versamento da parte della società Selectika per gli accantonamenti tfr dei lavoratori della società fallita Tua Industries". Un'altra doccia fredda per i lavoratori che da anni aspettano la risoluzione della vertenza che li vede coinvolti.

"Erano mesi che denunciavamo questa impossibilità - attacca il sindacato, che aveva deciso di non firmare l'accordo con Selectika per la reindustrializzazione - e che esortavamo la Regione e i sindacati "confederali" a spostare il tavolo al Ministero, proprio per evitare che trascorressero ancora altri mesi senza reddito per 165 famiglie. Adesso vogliamo le risposte da chi affermava che la cassa sarebbe stata sbloccata solo con la firma del protocollo di intesa, che era necessario un soggetto giuridico e che la Ugl era incompetente".

La questione, tuttavia, potrebbe avere ancora ulteriori risvolti. La Uilm Bari, attraverso il segretario generale Riccardo Falcetta, ha fatto sapere di essere pronta ad intraprendere nuove iniziative affinché la cig per il 2018 venga riconosciuta.

Intanto, proprio oggi, rappresentanti di Selectika e del Comune di Modugno hanno effettuato un sopralluogo nel capannone che a breve dovrebbe tornare nella disponibilità dell'amministrazione comunale, dopo essere stato ceduto a Tua Industries nel 2016, per dar seguito al progetto di reindustrializzazione.