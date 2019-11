Giù le saracinesche di un altro negozio in via Sparano: chiude 'Casa&Casa'

Ad aprile scorso l'annuncio era stato della gioielleria Trizio Caiati. A pochi mesi di distanza, a rendere nota la prossima chiusura è un altro negozio di via Sparano: Casa&Casa. Ormai da alcuni giorni, infatti, sulle vetrine del punto vendita sono comparsi manifesti che pubblicizzano ribassi "dal 50 all'80%" in vista della chiusura per "cessazione attività".

Una notizia diffusa anche attraverso la pagina Fb di 'Casa&Casa', accolta con rammarico da molti clienti: "Un negozio così ben fatto che chiude.... Allora andiamo verso la fine in questa nazione", scrive qualcuno, e ancora: "Spero stiate per aprire altrove", "Che peccato, negozio storico di Bari!", "Il negozio più bello di Bari". E c'è anche chi sottolinea come le chiusure di negozi, soprattutto di 'lungo corso', siano diventate ormai frequenti in città: "Non è il primo negozio! Mi dispiace davvero tanto", commenta qualcuno, "Mi dispiace, come tutti gli altri negozi di via sparano o altre vie", fa eco qualcun altro.