Enogastronomia 'made in Italy', laboratori e masserie didattiche: a Bari arriva il Villaggio Coldiretti

Stand dedicati all'agroalimentare italiano, con circa 150 espositori in arrivo da tutta Italia e uno spazio dedicato all'agricoltura sociale. Per tre giorni, dal 27 al 29 aprile, Bari si trasforma nella vetrina dell'eccellenza enogastronomica bio grazie al Villaggio Coldiretti, che sarà allestito sul lungomare Imperatore Augusto e in piazza del Ferrarese. Taglio del nastro previsto venerdì alle 9.30.

Enogastronomia

Un villaggio esteso oltre tre ettari, dove si potranno provare - e acquistare - le specialità del Made in Italy. Tanti i prodotti disponibili, dalla pasta di grano Senatore Cappelli al riso Vialone nano, senza tralasciare il dovuto spazio per l’innovazione con la tagliata 100 per cento italiana servita nelle bracerie e pizza, panzerotti e focaccia autenticamente di produzione italiana, dalla farina all’olio, dal pomodoro alla mozzarella. Non manca poi lo street food green, dal pesce al galletto fino al gelato di latte d’asina e i dolci, dalla popizza alla pitta ‘mpigliata’.

Laboratori e 'agriasilo'

Non solo enogastronomia, però. L'intento del Villaggio Coldiretti è anche quello di educare il pubblico alle buone pratiche agricole. Da qui la scelta di realizzare masserie didattiche che ospiteranno attività con le scuole baresi, oltre location pensate per gli eventi. Si potrà ad esempio scoprire l’arte degli agrichef e visitare le stalle didattiche dove i bambini potranno conoscere razze di animali assai rare, e le scolaresche della città saranno condotte a scoprire il mondo della campagna. Quello che vorremmo è che il Villaggio di Coldiretti rappresentasse un momento di festa per tutta la città”.

Nell’agriasilo saranno disponibili anche laboratori, percorsi sensoriali e prove del gusto, oltre ad uno spazio dell’economia domestica e dell’agricosmetica con i frutti della terra, ma anche i trattori storici e quelli di ultima generazione, gli antichi mestieri dei nonni e il villaggio delle idee con i giovani che discuteranno sul tema cibo e immigrazione in collaborazione con l’Università di Pollenzo e gli studenti dell’Istituto Alberghiero Perotti di Bari. Saranno i ragazzi dell'Alberghiero ad animare l’intera area in cui sono previsti interventi di esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi ed artisti.