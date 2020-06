Vittorio Rinaldi, confermato alla guida di Federeventi Confcommercio Bari-Bat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La riconferma per Vittorio Rinaldi rappresentante legale della Spazio Eventi srl con sede in Bari alla Presidenza di Federeventi Bari BAT all’unanimità, è giunta al termine di un importante incontro, alla presenza del direttore di Confcommercio Bari, Leo Carriera. Riconfermata anche la vicepresidenza per Giovanni Giuliani titolare dello Studio Eleven con sede in Palo del Colle che sarà affiancato dal neo eletto, fresco di nomina Filippo Ciaccia della Amaltea Soc. Coop. Eventi con sede in Altamura sono stati designati a capo del sindacato Federeventi della provincia di Bari – BAT. “Sono davvero orgoglioso di questa riconferma- spiega Vittorio Rinaldi – che è una importante attestazione di stima da parte degli associati, in un momento davvero difficile, oserei dire il più difficile che abbiamo mai attraversato. Tra l’altro il nostro è il settore di cui mai nessuno ha parlato. Il governo nazionale sembra essersi dimenticato della nostra esistenza, eppure siamo un segmento importante dell’economia nazionale e regionale, quello degli allestimenti fieristici e degli eventi. Noi stiamo rispettando rigorosamente le prescrizioni dei DPCM, ma vogliamo attenzione. Colgo l’occasione per invitare tutti i nostri associati a restare uniti, proprio per superare questa fase. Sono convinto che lavoreremo bene, tutti insieme nell’interesse condiviso di una rapida ripresa.” Gli altri componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di imprese e professionisti attivi nel campo dell’organizzazione di eventi su tutto il territorio provinciale barese sono: Manio Marrone, Antonio Cellamare, Danilo Preite, Antonio Martiradonna, Roberto De Biase, Giuseppe Paragò e Cristina Lovascio.

