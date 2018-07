Da Bari a Barcellona con Vueling: cinque voli a settimana ad agosto, tre nei mesi di settembre e ottobre

Cinque voli settimanali anche nel mese di agosto, tre a settembre e ottobre. Così Vueling collega Bari a Barcellona, offrendo, annuncia la compagnia in una nota "oltre 45.000 posti disponibili, in crescita del 35% rispetto all’estate 2017". I biglietti per la capitale catalana partono da un costo di 49,99 euro.

Inoltre, grazie ai collegamenti diretti con l’hub internazionale della compagnia di Barcellona, i passeggeri in partenza dalla Puglia potranno sfruttare il servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione presso l’aeroporto di Barcellona El Prat, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare comodamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri potranno raggiungere con un solo scalo 130 destinazioni servite dalla compagnia in Europa, Africa e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni sugli orari consultare il sito www.vueling.com. I biglietti per queste destinazioni e molte altre sono disponibili su tutti i canali di vendita della compagnia (www.vueling.com, smartphone, app Vueling e agenzie di viaggio).