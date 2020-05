Tornano i voli Bari-Milano, da giugno ripartono i collegamenti Alitalia e Easyjet

Riprendono gradualmente i collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Bari. A partire dal mese di giugno torneranno i voli per Milano Malpensa operati da Alitalia e Easyjet.

In particolare, secondo quanto comunicato da Alitalia, dal 2 giugno saranno ripristinati i collegamenti diretti fra Milano e il Sud Italia, e quindi anche quello con Bari, con due voli quotidiani andata e ritorno. "Tutti i voli passeggeri Alitalia - sottolinea la compagnia - vengono operati utilizzando meno della metà dei posti disponibili a bordo, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo". Per il terzo trimestre del 2020, Alitalia "prevede una progressione dell'attivita' attorno al 40% di quanto era stato pianificato prima dell'inizio della pandemia da Covid-19. L'offerta di voli aumentera' in funzione dell'andamento della domanda, che gia' oggi lascia intravedere una ripresa su alcune direttrici domestiche, e beneficia delle progressive abolizioni da parte dei Paesi stranieri di restrizioni ai voli e ai passeggeri provenienti dall'Italia, nonché di inferiori linee guida disincentivanti i viaggi verso il nostro Paese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tornano anche, da giugno, i collegamenti da e per Milano operati da Easyjet: si ripartirà il 16 del mese. "EasyJet - ricorda la compagnia low-cost in una nota - adotterà tutte le misure necessarie per effettuare le proprie operazioni in sicurezza, come l'obbligo per i passeggeri e il personale di cabina e di terra di indossare la mascherina e la sospensione del servizio di ristorazione a bordo per limitare i contatti e gli spostamenti durante la fase di volo. Inoltre, tutti gli aerei saranno dotati di dispositivi sanitari di scorta, tra cui mascherine, guanti e disinfettante per le mani, a disposizione di passeggeri ed equipaggio, in caso di necessità. Gli aeromobili saranno inoltre quotidianamente sottoposti a una pulizia approfondita, oltre a quella prevista normalmente, e a una sanificazione integrale della cabina che garantisce la protezione delle superfici dai virus per almeno 24 ore. Tali misure sono state individuate e definite in accordo con le autorità aeronautiche ICAO ed EASA, nel pieno rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali competenti e in linea con le norme di tutela della salute".