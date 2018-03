Bari-Berlino con Easyjet, il nuovo collegamento per l'estate

Un nuovo volo Bari-Berlino per l'estate. Sarà operativo dal prossimo 3 giugno il collegamento Easyjet dal 'Karol Wojyla' per Berlino Tegel. Il volo, i cui biglietti sono già in vendita, sarà operativo con tre frequenze settimanali (il mercoledì, il venerdì e la domenica) per tutta la stagione estiva, fino al 24 ottobre.

La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate da easyJet negli scorsi mesi, che sono il risultato - spiega la compagnia - dell'acquisizione di parte delle operazioni di Air Berlin all'aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato a un ampliamento dell’offerta con più voli a disposizione per i passeggeri italiani in viaggio da e per lo scalo tedesco, con tariffe sempre più vantaggiose.

Il collegamento con Tegel è un’assoluta novità per easyJet da Bari, un’ulteriore conferma dell’impegno di easyJet per la connettività del territorio, offrendo sempre più opportunità di volo con le principali destinazioni del network europeo.

Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia, commenta: “Con l’annuncio della nuove rotta da Bari verso Berlino Tegel si rafforza l’impegno di easyJet nel valorizzare il turismo ma anche la crescita economica e sociale della Regione. Connettere Bari con la Germania rappresenta un nuovo investimento strategico sul territorio da parte della compagnia che arricchisce l’offerta internazionale per i proprio passeggeri del territorio che potranno usufruire di ulteriori collegamenti convenienti verso l’Europa”.

“Il nuovo volo tra Bari e Berlino Tegel, che si aggiunge a quello già previsto su Brindisi, è motivo di legittima soddisfazione perché completa e arricchisce l’offerta su una destinazione a forte valore commerciale, sia per i flussi incoming sia per quelli outgoing - dichiara Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia - L’obiettivo comune di tutti deve essere quello di uno sviluppo condiviso in cui ogni attore contribuisca alla valorizzazione della nostra rete aeroportuale e, con essa, a creare ricchezza culturale e sociale e diffusione del benessere e della dignità della persona. Dobbiamo essere orgogliosi dello sviluppo dei nostri aeroporti, moderni e efficienti, che agevolano la connessione sociale. Il confronto tra culture diverse che la mobilità aerea genera, rappresenta un fattore di stimolo e accresce l’importanza dei nostri aeroporti e della loro capacità di caratterizzarsi sempre più quale interfaccia delle nostre terre con il mondo.”