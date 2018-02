Volo diretto Bari-New York, nuovo collegamento dal 2019? Ma Air Italy smentisce: nessuna trattativa

Un volo diretto tra Bari e New York? Sarebbe l'ipotesi al centro delle trattative in corso tra Aeropoirti di Puglia e Air Italy. Un collegamento che la stessa compagnia potrebbe avviare dal 'Karol Wojtyla' a partire dall'estate 2019. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno.



Le trattative, già intavolate con il management di Meridiana, sarebbero ripartite ora con il varo di Air Italy e l'arrivo di Qatar Airways che ha acquisito il 49% della compagnia. Il collegamento da Bari dovrebbe partire come stagionale (limitato all'estate) con aerei da 250 posti, con l'obiettivo di rendere poi il collegamento fisso per tutto l'anno.

La smentita di Air Italy

Ma la notizia di una presunta trattativa per l'avvio del collegamento da Bari viene smentita proprio da Air Italy.

"Non sono previsti collegamenti diretti intercontinentali se non dall’hub di Malpensa a partire da quest’anno e da Roma Fiumicino dal 2019 - precisa in una nota la compagnia - Il network di Air Italy infatti si svilupperà su Milano Malpensa, che farà da snodo fra i voli nazionali provenienti da Catania, Palermo, Napoli, Roma e Lamezia Terme e le nuove destinazioni New York e Miami, attive da prossimo giugno, e Bangkok, attiva da settembre 2018".



Intanto, dal prossimo 28 febbraio, l'aeroporto di Palese resterà chiuso per una serie di lavori che prevedono anche l'ampliamento della pista. Interventi che contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dello scalo, rendendolo ancora più 'attrattivo'.

*Ultimo aggiornamento ore 13.10