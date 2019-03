La Puglia guarda alla Cina: AdP pensa a un volo diretto Bari-Shanghai

Bari e la Cina più vicine grazie ad un collegamento aereo diretto tra il capoluogo pugliese e Shanghai. L'avvio della nuova rotta è tra i punti contenuti nel Memorandum di intesa "per lo sviluppo di progetti di cooperazione in ambito culturale, turistico e commerciale" sottoscritto nella giornata di venerdì tra Aeroporti di Puglia e il Cits, China International Travel Service.

Affari e promozione turistica sull'asse Puglia-Cina

L'accordo, spiega in una nota la stessa AdP, "delinea le linee guida per l’implementazione del progetto “Italia Top Destination” proteso alla diffusione e alla promozione della destinazione “Italia” sul mercato cinese, nell’ottica di un turismo di qualità". L'obiettivo, dunque, è quello di rafforzare i rapporti commerciali ma anche turistici, promuovendo in particolare la 'destinazione Puglia' sul mercato cinese. In questo senso si inserisce, spiega la nota di Adp, "il possibile avvio di una rotta di linea intercontinentale e diretta Shanghai-Bari-Shanghai che soddisfi le possibili aperture di nuove destinazioni turistiche in Italia, oltre che lo sviluppo di rapporti commerciali diretti tra la Cina e la Puglia a supporto delle politiche di internazionalizzazione e di attrazione degli investimenti. CITS, Tour Operator di Stato della Repubblica Popolare Cinese, è il più prestigioso brand di turismo del Paese che, come Tour Operator, serve più di 20 milioni di turisti in entrata, 30 milioni in uscita - oltre al turismo domestico della Cina -, collaborando stabilmente con più di 1.400 fornitori di servizi turistici in più di 100 Paesi. Inoltre, è tra i primi fornitori di Business Travel Service in Cina oltre che GSA di numerose compagnie aree straniere operanti nella Repubblica Popolare Cinese".

Il diretto Bari-Shanghai già dall'estate?

Ma quando verrà attivato il nuovo collegamento? Da Adp al momento nessuna notizia ufficiale, ma secondo quanto riportato oggi da Repubblica Bari, la rotta potrebbe essere inaugurata già a partire dal mese di luglio (non si conosce ancora il nome della compagnia), con la frequenza di due o tre voli settimanali.