Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

WIDIBA ARRIVA A BARI IL ROADSHOW APERTO A TUTTI I CITTADINI “VERSO L’EDUCAZIONE FINANZIARIA” 11 tappe in tutta Italia per promuovere la cultura della consapevolezza nella gestione dei risparmi Bari, 29 ottobre 2018 - Arriva a Bari il primo Roadshow di Widiba dedicato alla cultura finanziaria. In occasione del “Mese per l’Educazione Finanziaria” previsto a ottobre dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la Banca organizzerà 11 tappe in tutta Italia che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familiari con la finalità di garantire il benessere economico. L’appuntamento è per mercoledì 31 ottobre alle ore 16.00 presso l’Ufficio dei Consulenti Finanziari in Corso Vittorio Emanuele II, 60. Interverranno Giorgia Fabbro, District Manager, e Riccardo Asselta, Consulente Finanziario. “Viviamo in uno scenario in continuo mutamento. L’invecchiamento della popolazione, la polarizzazione della ricchezza, la nuova composizione della famiglie, sono solo alcuni degli elementi che devono far riflettere tutti su quanto sia importante essere consapevoli dei propri bisogni finanziari così come della gestione e programmazione delle proprie risorse personali e familiari, con una visione a lungo termine - dichiara Giorgia Fabbro -. Gli eventi organizzati da Widiba su tutto il territorio italiano sono volti a rispondere a questa esigenza. L’obiettivo è quello di fornire, grazie alla presenza di professionisti del campo, nozioni e strumenti necessari alle persone per comprendere i rischi e le opportunità finanziarie, essere in grado di effettuare delle scelte consapevoli e mettere in piedi azioni efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario, assicurativo e previdenziale”. L’ incontro è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione all’indirizzo email segreteriaviscanti@hotmail.it Per maggiori informazioni www.quellocheconta.gov.it e www.widiba.it/educazionefinanziaria