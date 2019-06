Conoscere per scegliere: in Puglia due workshop sulle opportunità imprenditoriali del franchising MBE

La società tra le maggiori reti al mondo di Centri Servizi in franchising per spedizioni, micrologistica, stampa, design e comunicazione a supporto delle attività di aziende e privati organizza martedì 11 giugno due incontri gratuiti in Puglia per chi è interessato ad avviare un’attività autonoma. Alle ore 10:30 a Bari, presso la sede di Confcommercio, e nel pomeriggio alle 15:30 a Foggia, alla Camera di Commercio, interverranno professionisti ed esperti che offriranno la loro consulenza con l’obiettivo di mettere a disposizione gli strumenti e le conoscenze per entrare nel settore del franchising e in particolare nella Rete MBE.

A Bari sarà presente Leonardo Volpicella, revisore legale, commercialista ed esperto contabile che spiegherà quali sono le facilitazioni finanziarie di cui i futuri imprenditori MBE possono usufruire. Sarà affiancato da Giovanni Semeraro, Concessionario di Area Mail Boxes Etc. per le regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e da Gianluca Guaglione, External Sales di Grenke, entrambi presenti anche nel pomeriggio al workshop di Foggia. Guaglione parlerà delle agevolazioni finanziarie per l'avvio della propria attività imprenditoriale e di come è strutturato l’accordo con MBE dal punto di vista dei finanziamenti e della locazione operativa. Semeraro racconterà la sua esperienza in MBE illustrando sia la filosofia #PeoplePossible che contraddistingue l’azienda, sia i vantaggi di aprire un’attività con una Rete internazionale che conta oltre 1.600 Centri nel mondo e un’organizzazione con una esperienza di più di 25 anni.

I Centri MBE sono gestiti da affiliati imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE secondo un accordo in franchising. Mail Boxes Etc. offre, attraverso la sua Rete di Centri Servizi, soluzioni a supporto delle attività di imprese e privati. I principali servizi offerti sono quelli di logistica e spedizione, svolti grazie ad accordi stipulati da MBE con i principali corrieri espresso nazionali ed internazionali, e di grafica e stampa, svolti sia direttamente sia attraverso partnership con grandi centri stampa.



Per partecipare è necessario iscriversi.



Martedì 11 giugno

BARI

Ore 10:30 – 12:30

Confcommercio Via Amendola, 172/c

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/2018676509



FOGGIA

Ore 15:30 – 17:00

Camera di Commercio di Foggia - Via Michele Protano, 7 – Sala Consiglio, 3° P.

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/1804614043