Al Planetario di Bari tre pellicole di fantascienza per il Cineforum Space Words III

Il Planetario di Bari in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, l’Università degli Studi di Bari - Seminario di Storia della Scienza e Multiversi Divulgazione Scientifica - è lieta di presentare la Rassegna Cinematografica dal titolo “Space Words III..Scienza e Fantascienza alla Fiera del Levante”.

All’interno della Fiera del Levante, tra il Planetario ed il Cineporto, nei giorni 6-20-27 Giugno alle ore 20:00 saranno introdotte da docenti e ricercatori universitari tre pellicole di fantascienza dalle quali saranno estrapolati spunti per un’indagine scientifica, letteraria e di costume.

Le presentazioni saranno tenute all’interno del Planetario di Bari, le proiezioni dei film saranno realizzate nella sala dell’adiacente Cineporto.

Questo il calendario:



Giovedì 6 Giugno ore 20:00

Il dott. Lorenzo Leporiere presenta "The Cube"

Giovedì 20 Giugno ore 20:00

La dott.ssa Eleonora Loiodice presenta "Coherence"

Giovedì 27 Giugno ore 20:00

Il prof. Francesco Paolo de Ceglia presenta "Her"

INGRESSO GRATUITO

Info e contatti

Pierluigi Catizone - 3934356956

www.planetariobari.com

info@ilplanetariodibari.com