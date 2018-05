A Spazio 13 un nuovo intervento del project work "Street Art" sull'ingresso carrabile della ex scuola Melo

È iniziato mercoledì 17 e si concluderà alla fine della settimana, un nuovo appuntamento del project work “Street Art” di Spazio 13 curato dall’associazione SMALL e dedicato alla rigenerazione degli spazi pubblici attraverso l’arte urbana quale strumento capace di produrre trasformazioni profonde nelle visioni dei nuovi paesaggi urbani.

Un’opera dipinta dagli artisti M.IKS86 (aka Mario Nardulli) e Joh/LOS (aka Biagio Lieti) si aggiungerà a quella già realizzata da Skolp (aka Nicolò Loprieno) e Patrizia Mastrapasqua lo scorso settembre, in occasione del primo “Festival nazionale delle buone pratiche urbane” svoltosi a Bari.

In particolare l’intervento in corso interesserà l’ingresso carrabile della ex Scuola Melo di via De Cristoforis 8. Un nuovo processo creativo fatto di complementari sovrapposizioni di linee, forme e colori consegnerà così una nuova immagine all’entrata di Spazio13.