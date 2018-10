1° Cross terra di Bari, la gara podistica della Polizia locale nel parco di Lama Balice

l Gruppo Sportivo Polizia Locale Bari, con la collaborazione tecnica dell’ASD BARI ROAD RUNNERS CLUB e con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia, l’International Police Association Bari 1, il Comune di Bari e Il Corpo Polizia Locale Bari, organizzano in data 21 Ottobre 2018 alle ore 10:00 il 1° Cross “Terra di Bari” presso Lama Balice - Bari.

• La gara è aperta a tutti i tesserati FIDAL, enti di promozione sportiva (ACSI,CSEIN,…) o possessori di RUNCARD dietro presentazione certificato medico agonistico atletica leggera.

• Ritrovo fissato alle ore 9:00 presso la struttura “Villa Fra Marino” Lama Balice con inizio gara alle 10:00.

• Iscrizioni chiudono inderogabilmente alle ore 24.00 di giovedì 18 Ottobre 2018 e devono essere inviate sul sito www.icron.it. L’iscrizione deve essere effettuata indicando: Cognome, nome, anno di nascita, Societa di appartenenza, n° tessera (Fidal, Runcard).

• I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara Domenica 21/10/2018 dalle ore 08:30.

• Percorso: La gara si svilupperà su un percorso di circa 6 km Per gli uomini e di circa 4 km per le Donne.

• QUOTA DI ISCRIZIONE: GARA € 5

GARA + PACCO € 8

La quota va versata a mezzo bonifico bancario IBAN n. IT67K0850341580008000001118 intestato a

CAFARO ROCCO GIUSEPPE causale: ISCRIZIONE CORSA CAMPESTRE oppure il giorno della gara al

momento del ritiro pettorale.

Si assicura servizio medico ed ambulanza. Deposito borse.

Parcheggi: Lama Balice.

Responsabile organizzativo: R. G. Cafaro: tel. 392/0756971, e-mail: cafa81.gc@gmail.com, inserire come oggetto mail “Iscrizione alla manifestazione 1° Cross “Terra di Bari”.

La gara si disputerà anche con condizioni meteo avverse.

Ristori: è previsto un ristoro finale.

PREMIAZIONI : Saranno premiati i primi 3 atleti assoluti Uomini e Donne.

Saranno premiati inoltre i primi 3 atleti per ciascuna categoria.