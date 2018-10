Festa antirazzista - senza confini - parole, cibo, musica

In una fase in cui emergono sempre di più fenomeni di razzismo contro i migranti, con deportazioni di massa a Riace, discriminazioni contro i bambini figli di immigrati a Lodi, blocchi navali e chiusura di porti, attacchi ai più elementari diritti democratici, cultura di massa che tende all'imbarbarimento e all'individualismo che scardina vecchi valori di solidarietà e fratellanza, Assemblea permanente Bari ha deciso di organizzare una prima Festa Antirazzista per mettere al centro il tema della lotta contro il razzismo e ad ogni forma di discriminazione.



La Festa si terrà sabato 27 ottobre a Bari presso la Casa delle Donne del Mediterraneo (Piazza Balenzano, a 5 minuti dalla stazione centrale) e avrà momenti di musica, cena sociale con cibo etnico a cura di Anna Estrela, discussione politica con dibattito "Ci piace Riace" su quanto accaduto in quella cittadina al suo sindaco e alle comunità migranti che risiedono lì.

Sono invitati tutti coloro che ritengono che un argine a questo imbarbarimento vada posto con l'organizzazione dal basso che Assemblea permanente sta proponendo in tutta Italia.



All'nterno della festa:



- Dibattito "Ci piace Riace" sul modello di integrazione proposto dal sindaco Mimmo Lucano. Interverranno: Michele Rizzi, Ketty Nardulli, Ana Estrela.



- Intervento poetico delle Brigate poeti rivoluzionari:

"Letture dal Mondo" con Iula Marzulli.

"Poesie clandestine" con Susy Cavone.



- Musica: "La Chitarra nel Sud America" con il maestro Nicola Porfido.



- Cena sociale antirazzista a cura di Ana Estrela.



CONTATTI:

www.assembleapermanente.it

Tel. 3467628217



INDIRIZZO E INDICAZIONI:

Casa delle Donne del Mediterraneo

(Accesso dall'area parcheggio di via Tanzi, nei pressi di Piazza Balenzano)

GPS : 41.118810, 16.875416