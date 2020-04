“1° maggio… con delitto”, lo spettacolo social di fallo con noi eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì 1 maggio alle ore 18.30 nel salotto virtuale di Facebook, il team di Fallo con Noi Eventi, con la collaborazione di Sergio Eventi, sarà in diretta con lo spettacolo “1 maggio… con delitto”. Anche se lontani dalle scene a causa dell’emergenza Covid, lo staff di Fallo con Noi Eventi si reinventa utilizzando i social network per stare vicino al proprio pubblico. Sul calco di una classica “cena con delitto”, ma rimodulando il tutto in formato social, verrà proposto un gioco investigativo interattivo, dove gli spettatori in diretta da casa potranno interagire con gli attori, interrogandoli e smascherando l’assassino. L’evento web sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Fallo con Noi Eventi https://it-it.facebook.com/Falloconnoi/ Grande attesa e tanto entusiasmo per il prossimo 1° maggio, come si evince dall’intervista a Luciana Bottalico, titolare di Fallo con Noi Eventi. “Fare di necessità virtù” sembra un proverbio che ben si sposa con la vostra iniziativa: la necessità di fare spettacolo e continuare a far sorridere il pubblico. Com’è nata questa idea? Bè, Fallo con Noi Eventi è nata con l'idea di organizzare eventi originali che regalino forti e belle emozioni, da ricordare nel tempo con un sorriso. È con l'originalità e l'entusiasmo che ci contraddistingue che continuiamo ad intrattenere e sorprendere il nostro pubblico. Dopo la canzone-filastrocca “In questa bella compagnia”, Fallo con Noi Eventi continua a sperimentare e innovare il proprio linguaggio artistico. Insomma, neanche la quarantena è riuscita a fermarvi? Quest'anno Fallo con Noi Eventi compie 10 anni, e speriamo di poter fare una grande festa con tutti i nostri followers a fine di questo brutto periodo di isolamento. Dalla fine di febbraio, quando per senso civico, ci siamo trovati costretti ad annullare tutti gli eventi già programmati, per preservare e proteggere i nostri Clienti, le nostre famiglie e noi stessi da ogni possibilità di contagio, il nostro entusiasmo non si è spento, ma ci siamo rimboccati le maniche per esprimere la nostra allegria e creatività sfruttando altre forme d'arte a distanza. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione e alle molteplici attitudini creative di tutto il team di Fallo con Noi Eventi. Senza di loro, non sarebbe stato possibile tutto ciò e a ognuno di loro, va il mio sentito “Grazie di cuore”. Come si svolgerà realmente questo “1° maggio… con delitto”? Sarà interattivo come una classica cena con delitto o dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo? Be', ovviamente non sarà possibile il contatto diretto con il pubblico, la stretta di mano, gli abbracci e le foto sul palco e tra i tavoli, ma sfrutteremo la potenza dei social media per sentire le persone più vicino e sarà come entrare nelle case di ognuna di loro per qualche minuto in allegria. Alle 18.30 del 1° Maggio, festeggeremo insieme con un "Pomeriggio con Delitto" in diretta dalla nostra pagina Facebook @falloconnoi. Sarà un modo per fare conoscere il nostro format a chi non è mai riuscito a partecipare ad uno dei nostri spettacoli dal vivo, un modo per giocare insieme "al poliziotto e all'assassino", con ironia e con tante tante risate. Ovviamente sarà uno spettacolo gratuito per tutti e ci auguriamo di avere tanti detective in diretta, pronti a farci tante domande per risolvere l'intricato "delitto" e passare qualche ora in nostra compagnia.