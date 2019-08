Star dust al Trappeto lido di Capitolo

STARDUST SYLVER NIGHT

Sabato 10 un nuovo appuntamento con la magia del TRAPPETO LIDO nella notte delle Stelle. Animazione spettacolare, Dj set ed un Super coinvolgimento. info 3282677160



DEE JAY SET

House music, Italiana, reggaetton:

Ciccio Morales + Pietro Fanelli

Mr. Beppe Dex + Tonio Bonerba dj



EFFETTO CLESSIDRA

Consumazione alcolica solo 10,00 euro in cassa entro l'una, 15,00 dopo.



OMAGGI DONNA

Accrediti donna in lista nominale inviando COGNOME E NOME per ogni singolo nominativo al 3282677160. Gli accrediti devono essere ritirati all'ingresso del locale entro l'una.



PRIVÈ LOUNGE

È possibile riservare privè con servizio champagnerie al tavolo. Consumazione minima euro 150,00 con 6 exit inclusi.



TRAPPETO LIDO CAPITOLO MONOPOLI:

- Dalle 21.30 cena su prenotazione con menù fisso

- Ingresso donna omaggio entro l'1.00

- ingresso in lista nominale (es. ROSSI x 10) da comunicare al 3282677160

- Da mezzanotte all'1.00 l'entrata è di 10€ (con consumazione)

- Dopo l'1.00 l'entrata è di 15€ (con consumazione)



#Food #LiveMusic #DjSet



Per info e prenotazioni chiama il seguente numero: 3282677160



TRAPPETO LIDO

Contrada Capitolo

Monopoli

3282677160