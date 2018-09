"Nel Gioco del Jazz" per 'Music Borders', Roberto Ottaviano presenta 10 laboratori musicali gratuiti

Proseguono i laboratori musicali di “Music Borders”, il progetto promosso dall’Associazione “Nel Gioco del Jazz”, risultato tra i vincitori della seconda edizione del Bando SIAE “Sillumina 2017 - Copia privata per i giovani, per la cultura”.

Lunedì 10 settembre alle 17,00 presso CGIL-Bari, Associazione Quadrato Rosso di Japigia ed Università della Terza e Libera Età, il sassofonista Roberto Ottaviano presenta le 10 lezioni-laboratori musicali gratuiti, che si terranno dal 13 settembre al 16 novembre e che vedranno impegnati, oltre allo stesso Ottaviano, anche il pianista e compositore Livio Minafra e il giornalista Ugo Sbisà.

L’iniziativa, dedicata alla periferia di Japigia, consiste nello specifico in 22 ore di lezioni-dibattito musicali rivolte a giovani under 35 con l'idea alla fine del progetto di realizzare una Band giovanile. Ma non mancherà anche il coinvolgimento degli anziani frequentatori dell'Università della Terza e Libera Età.

“Music Borders” prevede il coinvolgimento di tre periferie urbane del capoluogo pugliese quali la Fondazione Giovanni Paolo II onlus, l’Istituto ed Oratorio Salesiano Redentore e l’Università Popolare Pugliese della 3^ e libera età in collaborazione con l’Associazione Quadrato Rosso di Bari.

L’obiettivo del progetto, che si avvale del sostegno del MIBACT, della SIAE e del Patrocinio del Comune di Bari, è promuovere la cultura e la musica in contesti urbani disagiati attraverso un percorso di integrazione sociale e culturale (in questo caso attraverso lo strumento della musica, soprattutto quella jazz), contribuendo così alla prevenzione di dispersione scolastica, comportamenti devianti e disagio sociale spesso presenti nelle periferie urbane.

Info: www.nelgiocodeljazz.it