10^passeggiata a 6zampe - solidarietà, cinofilia e benessere immersi in natura

Torna il sole, torna la voglia di passeggiare, tornano le nostre fantastiche passeggiate a 6zampe.

''Domenica 09 Giugno riproponiamo la 10^Edizione della nostra "Passeggiata a 6zampe" nella murgia di Cassano delle Murge (BA), in programma per lo scorso 26 Maggio, e, non più eseguita per il maltempo.

Una Passeggiata Educativa organizzata da Danilo Spagnulo - Educatore Cinofilo CSEN e la sua "4zampe che passione: Cinofilia&Educazione", in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta e L’Ingegnere Valentina Caporusso.

La passeggiata, nata con l’intento di stare assieme e incentivare processi di socializzazione, riscoprire le bellezze del territorio, ammirare e godere delle meraviglie e dei benefici che la natura ci regala, incrementare il benessere psicofisico e rafforzare la relazione con il proprio cane si svolgerà nella splendida cornice della murgia cassanese.

Si avrà, pertanto, la possibilità di riscopre assieme la bellezza di passeggiare in natura incrementando il benessere psico-fisico e di consolidare e implementare la relazione ed il legame con il nostro amico a 4zampe attraverso percorsi naturalistici singolari e sempre differenti, studiati e selezionati nel dettaglio grazie alla collaborazione amichevole di Trekking Cassano.

L’evento è aperto a tutti, anche per chi volesse partecipare senza cane''.



PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO VERSARE UN PICCOLO CONTRIBUTO DI SOLI 10 EURO A PERSONA (CANI E BAMBINI FINO A 10 ANNI PARTECIPANO GRATUITAMENTE).



Il costo della partecipazione all'evento sarà di soli 5 Euro per tutti coloro che effettuano incontri di educazione cinofila firmati 4zampe che passione: Cinofilia&Educazione



E' GRADITA E NECESSARIA GENTILE PRENOTAZIONE. POSTI LIMITATI.



Durante la passeggiata sarà incluso un coffee break, offerto gentilmente dal nostro partner Parco dei Briganti, ed inoltre ogni partecipante riceverà dei simpatici gadgets messi a disposizione dai nostri partners mister dog show room e La Zampa nel Cuore.



PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA A FAVORE DELL’ AIL - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ONLUS



L'Educatore Cinofilo Danilo Spagnulo consiglia:- abbigliamento e scarpe comode- sacchetti per deiezioni- guinzaglio e museruola al seguito (come previsto dall’Ordinanza Martini del marzo 2009 articolo 1, comma 3)- tanta tanta acqua per i nostri amici pelosetti.



In esclusiva, per i partecipanti alla nostra passeggiata, vi sarà la POSSIBILITA’ AGGIUNTIVA, INTEGRATIVA E OPZIONALE di pranzare all'interno del Parco dei Briganti in un'area attrezzata immersa all'interno di una meravigliosa cornice boschiva al relativo costo di soli 15 EURO a persona IN AGGIUNTA ALLA QUOTA DELLA PASSEGGIATA (la partecipazione alla passeggiata è indipendente dall'adesione al pranzo, mentre quest'ultimo è vincolato dall'adesione all'evento: il nostro partner ha proposto in assoluta esclusiva tale possibilità al fine di incrementare occasioni di convivialità e socializzazione)

Il pranzo comprenderà:- un primo- un secondo- bevande, pane e frutta*possibilità di prenotare un menù a prezzo ridotto per bambini *possibilità di menù senza glutine previa comunicazione preventiva

NECESSARIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELL'ADESIONE AL PRANZO

Prenota il tuo posto in passeggiata. Evento a numero chiuso.



Per info e prenotazioni:

CELL. 3492634715 Educatore Cinofilo Csen - DANILO SPAGNULO

CELL. 3288597436 Psicologa e Psicoterapueta - DR.SSA LOREDANA CAPORUSSO

CELL. 3337125285 Ingegnere Ambientale - ING. VALENTINA CAPORUSSO



Partner dell'evento:

Mister dog show room

Parco dei Briganti

La Zampa nel Cuore

MR WOLF

Grafio GraficaStampa

SPRAR Cassano

Canile "dog House" Cassano Murge

Trekking Cassano

Gallery