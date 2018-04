"101 buone ragioni" incontro con l' autore Donato Chiarello

Due uomini, un padre e un figlio, che amano in maniere diverse la stessa donna; un baule dal contenuto misterioso; tre voci che raccontano una storia che di volta in volta si trasforma, muta per poi tornare apparentemente a ripetersi, senza mai giungere alla verità.

Questo e molto altro è La Chiave di una Volta, opera prima di Donato Chiarello, che nasce come lavoro teatrale e approda quasi per gioco sulla carta, diventando un racconto denso di sensazioni e poesia.

L'autore e attore salentino presenterà il suo lavoro sabato 14 aprile alle ore 18,30 presso la Libreria 101 in via Cairoli 101 a Bari; con lui dialogherà Mariano Rizzo, esperto in cura e studio del patrimonio librario, mentre sarà lo stesso Donato Chiarello a curare la lettura/recitazione dei brani del testo. L'evento sarà inoltre impreziosito da un'esposizione personale dell'artista Piero Schirinzi, che firma anche l'immagine di copertina del libro.

L'incontro con Donato Chiarello inaugurerà 101 Buone Ragioni, progetto di promozione culturale avviato dalla Libreria 101, nuova e interessante realtà nel panorama cittadino: aperta nel settembre 2017, questa libreria indipendente ha come obiettivo la qualità editoriale dei testi che offre.



Sabato 14 aprile alle ore 18,30 presso la Libreria 101 (via Cairoli 101) si terrà l'incontro con Donato Chiarello, autore salentino che presenta il suo primo libro La Chiave di una Volta. Dialoga con l'autore Mariano Rizzo; letture a cura dell'autore. L'evento, che inaugura il progetto culturale 101 Buone Ragioni, sarà impreziosito da un'esposizione personale dell'artista Piero Schirinzi. Ingresso libero.