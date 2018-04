"101 buone ragioni" ospita "Connessione poetica. poesie di Lilli Maggi"

Prosegue 101 Buone Ragioni, il progetto di promozione culturale avviato dalla Libreria 101, libreria indipendente che da settembre dello scorso anno propone editoria di qualità agli amanti della lettura.

Dopo l'inaugurazione con l'autore salentino Donato Chiarello e l'esposizione personale di Piero Schirinzi, il 26 aprile sarà la volta di Lilli Maggi, poetessa barese che presenterà il suo libro Anima Visionaria.

Lilli Maggi, nata a Falconara ma da tempo residente a Bari, ha svolto per molti anni l'attività di stilista d'Alta Moda; scoperta quasi per caso la sua vena poetica, nel 2014 ha dato alle stampe per i tipi di Laterza il suo primo libro di liriche Poeta per caso, cui hanno fatto seguito Oltre il caso nel 2016 e, lo scorso anno, Anima Visionaria, lavori premiati da ottimi riscontri di pubblico e critica. Dialogherà con l'autrice la sociologa Angela Fedozzi, mentre le letture saranno a cura della dottoressa Silvia Ambrosi.

L'incontro, a ingresso libero, si terrà alle 18,30 presso la libreria (via Cairoli 101), e aggiungerà un altro tassello al percorso intrapreso da Libreria 101 per affiancare alla sua offerta editoriale attività e incontri di alto livello.



