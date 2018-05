101 buone ragioni - the neverending tour di Martino Ferrario

Il progetto di promozione culturale 101 Buone Ragioni, inaugurato due mesi fa dalla Libreria 101 (via Cairoli 101 a Bari), prosegue mercoledì 30 maggio alle ore 18,30 con un incontro molto particolare: a presenziare non sarà infatti un autore di narrativa, ma, prima sua volta in Puglia, Martino Ferrario, editore e redattore di CasaSirio, casa editrice giovane ma con un catalogo estremamente interessante.

A partire dalle ultime uscite Grande Madre Acqua e Lamentation, Ferrario illustrerà la storia e le attività della casa editrice, con focus particolareggiati sulle problematiche del panorama editoriale contemporaneo.

Un incontro-scommessa, dunque, differente da quelli finora organizzati, che si propone di avvicinare il pubblico al lato tecnico dell'editoria, offrendo una visione privilegiata su quanto accade dietro le quinte della realizzazione e della distibuzione dei libri.

Questo evento sposa in pieno gli ideali con cui nasce 101 Buone Ragioni e la stessa Libreria 101: promuovere l'editoria di qualità, con particolare attenzione a quella indipendente.





