104° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: alla Casa delle Culture la tavola rotonda e la festa interculturale aperte alla città

Martedì 30 gennaio, in occasione della 104esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, presso la Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15 al San Paolo, si terrà un momento di confronto e condivisione nel corso del quale i rappresentanti di una serie di realtà impegnate sui temi dell’integrazione e dell’inclusione illustreranno attività e iniziative svolte in favore dei migranti.

Al termine dell’incontro, promosso dall’Unità di Strada “Care for People”, il servizio itinerante che raggiunge gli adulti italiani e stranieri in difficoltà nei luoghi più frequentati gestito da Caps, spazio alla musica e al divertimento con la festa interculturale organizzata da Abusuan e aperta a tutta la cittadinanza.

Di seguito il programma completo dell’evento:

ore 15: apertura iniziativa

· Roberta Morisco, coordinatrice Unità di strada Care for People

· Grazia Lomonaco, coordinatrice Casa delle Culture

ore 15.30: tavola rotonda

· Michele Camastra, direttore ufficio Migrantes Arcidiocesi Bari - Bitonto

· Alessandra Pupillo, responsabile centro accoglienza notturna “Don Vito Diana”

· Taysir Hasan, referente centro interculturale Abusuan

· Celiku Rezarta, responsabile dipartimento politiche Immigrazione CGIL Bari

· Eriminia Rizzi, referente associazione Gruppo Lavoro Rifugiati

· Vito Mariella, presidente C.N.C.A. e referente Micaela

· Monica Dal Maso, referente ARCI Puglia

· Francesco Vinod Monopoli, referente associazione Etine

· Libero Chimienti, referente Medici senza Frontiere - area Migrazione gruppo di Bari

dalle ore 18

festa interculturale con musiche e danze etniche, a cura del centro Abusuan.