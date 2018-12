Special christmas - 'Gustiamola 2018' a Mola di Bari

Un Natale tutto da... gustare! GustiaMola, il mercatino enogastronomico che accontenterà tutti i...gusti! Nei week end 15-16 e 22-23 dicembre la Piazza di Mola di Bari si trasformerà in un villaggio natalizio dai profumi e dai colori inconfondibili di questa meravigliosa cittadina. Approfittando per acquistare i regali di Natale dalle esposizioni di artigianato come quelle di Corderia Palmi & Figli e della Merceria Cose Belle potrete deliziarvi con i sapori autentici della cucina mediterranea!

Ecco un assaggio dello street food che potrete gustare: dorata frittura di pesce dell' Osteria Gambero Rozzo da Tommy e della Pizzeria "La vedetta", panini con polpo alla brace della Bussola, baccalà e verdure in tempura del Rifugio del Pescatore, arancino riso patate e cozze del RAW BAR ________70042, frittelle e pizzette di Zarí Pub e gli hamburger di pesce della pescheria Da Cucuzza. Per gli amanti della carne poi, gli squisiti hamburger del Il pirata Gourmet, il panino con la zampina e parmigiana del Guardiano Del Faro Cozze e la porchetta della paninoteca Adriatica, e poi panini gourmet con i prodotti d'eccellenza dell' Emporio del Buongusto, la degustazione dei celebri prodotti artigianali del Frantoio Oleario Griseta, i dolci tipici e dei gustosi ravioli ripieni con gamberi de Al bel PAESE by Pastificio Artigiano Molese.

Il tutto accompagnato dal vino locale e dalla birra artigianale della cooperativa Teste Calde di Rutigliano.



Weekend 15-16 e 22-23 dicembre 2018 h 18.00 - 23.59



Evento realizzato grazie alla collaborazione tra:

Comune di Mola di Bari

Cooperative pescatori

Confcommercio Mola di Bari

terrAmare

VisitMoladiBari



