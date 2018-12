Presentazione del volume "Vlad III di Valacchia"

Angela Campanella è una naturalista ed una insegnante di materie scientifiche per professione, è una scrittrice, storiografa e documentarista per passione. Ha curato i testi, il montaggio e la regia di programmi didattici e divulgativi della Rai, dell'Irssae, dell'Unicef e di tanti altri Enti turistici e culturali. Ha divulgato studi e saggi e ha organizzato eventi su Beni paesaggistici e culturali, riguardanti in particolare Federico II e i suoi castelli. Ha pubblicato romanzi e saggi dedicati a "Donne della Storia" quali Sibylla d'Altavilla, contessa normanna di Conversano e duchessa di Normandia, Bona Sforza, duchessa di Bari e regina di Polonia, e ancora a Donne nella Storia del Principato di Taranto, tutte figure femminili simbolo della storia medievale e rinascimentale. Più volte premiata, è entrata poi in giuria nell' International TourFilm Festival e in altre rassegne video. Ha pubblicato tra gli altri "I volti della Luna", una biografia-autobiografia con la Prefazione di Carmen Lasorella: una storia moderna, di donne di oggi, dedicata a esperienze di vita, lavoro e arte vissute con Santa Fizzarotti Selvaggi, originale poetessa contemporanea e come lei impegnata in molteplici campi della cultura e del sociale.

Altamura, Venerdì, 15 dicembre, ore 18,00.

Sala convegno A.B.M.C. "A. Giorgio". Piazza Zanardelli,18 (sotto i portici).



Parliamo di Dracula, personaggio della letteratura e del cinema noir, e parliamo di Storia chiamando questo, a suo modo, affascinante personaggio con il suo vero nome: Vlad III principe di Valacchia. Le sue perversioni, i suoi amori, le sue insuperabili strategie nell'Eurasia del XV secolo.



"La storia non è mera conoscenza del passato. Per Erodoto, la storia è la descrizione degli avvenimenti, per Manzoni una guerra illustre contro il tempo. Per i grandi Maestri la storia è la scienza degli uomini nel tempo e la sua relazione con il presente è il fondamento sul quale costruire il futuro" (da Il tempo e la Storia)



Interverranno:

-Giuseppe PUPILLO

-Giuditta LAGONIGRO

-Francesco GIACONELLA

-Angela CAMPANELLA