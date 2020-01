A Locorotondo la 15^ Marcia della Solidarietà, della Pace e della Riconciliazione con la terra

La Marcia della Pace, nell'ambito delle attività presenti all'interno del Mese della Pace, è quella che più unisce e trasmette il senso vero della vita e dell'operato del Servo di Dio Padre Francesco Convertini. È un evento importante che rappresenta la condivisione di un percorso tra le Associazioni del territorio, gli Istituti Scolastici, la Parrocchia e tutti i singoli cittadini che sentono di cimentarsi nel praticare il bene fraterno.

Importante è la sinergia e la collaborazione con la comunità di Cisternino con la quale si condivide l'ideale di pace e amore.

L'evento quest'anno si arricchirà della presenza di don Giuseppe Pauria, parroco dell'India, che presiederà la celebrazione della Santa Messa prevista per sabato 8 febbraio: per l'occasione, lo stesso, incontrerà tutti i bambini e ragazzi dei diversi gruppi della catechesi.

Domenica 9 febbraio 2020 si svolgerà la “15^ Marcia della Solidarietà, della Pace e della riconciliazione con la terra - La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”, le due comunità si incontreranno in contrada Marinelli sotto il fragno tanto amato dal Venerabile, quale simbolo della nostra terra e dei suoi figli, proprio come lui era.

Durante la stessa giornata si terrà la premiazione del Concorso di disegno “Metti Amore”, giunto alla sua quarta edizione. I partecipanti dovranno presentare entro i tempi stabiliti dal disciplinare, un elaborato che abbia come fine quello di promuovere la figura di Padre Francesco Convertini attraverso un messaggio di pace.

In oltre si comunica, di seguito, il programma di domenica 9 febbraio 2020:

ore 9:00 Chiesa Madre San Giorgio Martire – celebrazione della Santa Messa (unica celebrazione della mattinata)

ore 10:00 raduno in Piazza A. Mitrano e partenza dalla stessa con gli scuolabus per raggiugere contrada Trito, dove l'Associazione In Campagna si occuperà dell'accoglienza;

ore 10:30 partenza del corteo cittadino per c.da Marinelli (piazzale antistante la Chiesa in contrada Trito, proseguire verso SC 107 contrada Papariello, incrocio n. 1 per SC 113 contrata Parcorutto ed arrivo in contrada Marinelli):

ore 12:00 arrivo in contrada Marinelli dei due cortei (Locorotondo e Cisternino) e successivamente la premiazione del concorso di disegno “Metti Amore” e intervento di don Giuseppe Pauria.

In caso di pioggia dopo la celebrazione della Santa Messa in Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo, intorno alle ore 11:00 (per consentire l'arrivo agli amici da Cisternino), la manifestazione si svolgerà all'interno della Chiesa.