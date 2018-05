157° anniversario costituzione esercito italiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domani 4 maggio 2018 ricorre il 157° anniversario di costituzione dell'Esercito Italiano, per il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha organizzato una serie di eventi celebrativi che contribuiscano a dare il giusto risalto storico alla nostra Istituzione. Le formazioni musicali militari della Forza Armata si esibiranno simultaneamente in 12 città nelle più importanti piazze. Anche la Brigata Meccanizzata "Pinerolo", di stanza nella Città di Bari dal 1952, contribuirà al momento commemorativo, facendo esibire la Banda in Piazza Risorgimento a Bari dalle ore 19.30 alle ore 20.00 e la Fanfara, del dipendente 7° Reggimento Bersaglieri, in Piazza Municipio a Altamura dalle ore 19.00 alle ore 20.00 con musiche attinenti al tema dell'evento, con l'auspicio che il momento commemorativo trovi ampia partecipazione da parte della cittadinanza.