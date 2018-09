Un viaggio senza fine, a Gravina in Puglia il 16° Raduno Dei Cortei Storici Nundinae

Con il Raduno dei Cortei Storici, che annualmente si svolge la 3° settimana di settembre a Gravina in Puglia, si rievoca la concessione del feudo di Gravina da parte di Re Carlo II d’Angiò al Conte Giovanni di Monfort , francese dei duchi di Borgogna.

La donazione avvenne il 15 agosto 1289 durante una pubblica e solenne cerimonia denominata “ Constitutio de Feudis “ (atto emanato da Corrado II il Salico il 28 maggio 1037) che sancì il rapporto di sudditanza da parte della Contea gravinese nei confronti della dinastia degli Angioini.

L’evento, di portata internazionale, si colloca nel Programma delle Attività Culturali promosse dalle Regione Puglia;

durante gli anni ha trovato ampio consenso ed unanime approvazione anche dalla Federazione Europea Stampa Turistica (FEST), con numerose recensioni su testate giornalistiche specializzate, evento che per l’edizione 2017 ha ottenuto il prestigioso patrocinio dellaCommissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, con la seguente motivazione:

“ In considerazione del valore culturale dell’iniziativa intesa alla valorizzazione del patrimonio immateriale (Prot. 294 del 04/08/2017) “ .

XVI RADUNO DEI CORTEI STORICI 15-16 SETTEMBRE 2018

PROGRAMMA



SABATO 15 SETTEMBRE

PUER APULIAE IN URBS OPULENTA - La città imperiale " Giardino delle delizie "



• ORE 10.00:

PINETA COMUNALE

- Corteo dei fanciulli - Rappresentazione storica dal Medioevo al Risorgimento - Percorso: via Lettieri - C.so A. Moro - via Garibaldi – P.zza Scacchi – Via Matteotti – P.zza Benedetto XIII



• ORE 11.30:

PIAZZA BENEDETTO XIII

Spettacolo " Festum est "



• ORE 17.00:

Centro storico Historia viva: Accampamenti, Mercato Medievale, Didattica Naturalistica



• ORE 18.30:

PONTE ACQUEDOTTO DELLA GRAVINA

L'imperatore Cesare Augusto Federico II si presenta alla città

- Bastione medievale - Raduno della Corte Federiciana

- Partenza Corteo Storico

- Percorso: via Fontana la Stella – Via G. Garibaldi - P.zza Scacchi - via Matteotti – P.zza Benedetto XIII



• ORE 20.00:

P.zza Bendetto XIII

- Spettacolo " Fuoco e Falchi "

- Concerto medievale

- Esibizioni itineranti per tutte le piazze e le vie del borgo antico

P.zza della Repubblica

- Spettacolo acrobatico “Malefica”

- Esibizioni itineranti per tutte le piazze e le vie del borgo antico





DOMENICA 16 SETTEMBRE

“ GRAVINA IN PUGLIA – CITTA’ DELLA RIEVOCAZIONE STORICA “

• ORE 10.00:

CHIOSTRO S. SEBASTIANO

- Raduno dei Gruppi Storici

- Partenza Corteo Storico

- Percorso: via S. Sebastiano - via Marconi - via Matteotti – via Incannamorte – via V.Veneto – Palazzo Municipale;



• ORE 11.00:

PALAZZO MUNICIPALE

- Cerimonia ufficiale e accoglienza gruppi storici partecipanti

- Partenza Corteo Storico

- Percorso: via V. Veneto – c.so A. Moro – via Garibaldi – p.zza Scacchi – via Matteotti – p.zza della Repubblica

- Spettacolo di falconeria



• ORE 18.00:

AREA FIERA

- Magnifica Parata delle Corti

- Percorso: via Spinazzola - c.so A. Moro - via Garibaldi - p.zza Scacchi - via Matteotti – p.zza Benedetto XIII;

- Villa Dina della famiglia Digiesi: Re Carlo II D’Angiò si presenta al popolo



• ORE 20.00: PIAZZA BENEDETTO XIII

CARLO II D’ANGIO` E L`EDITTO REGIO “ Constitutio de Feudis “ Gli Angioini e la città feudale

- Cerimoniale Nundinae

- Spettacolo conclusivo;

- Esibizioni itineranti per tutte le piazze e le vie del borgo antico





4° CONTEST FOTOGRAFICO

Il Centro Studi Nundinae, organizza nell’ambito dell’evento, il 4° Concorso Fotografico

“ Dettagli, colori e simboli medievali “



IL TEMA

Istantanee dei DETTAGLI (abiti, volti, accessori), COLORI e SIMBOLI MEDIEVALI presenti esclusivamente al XVI Raduno dei Cortei Storici Medievali che si svolge a Gravina in Puglia (Ba) il 15-16 settembre 2018.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

L’iscrizione al concorso è completamente gratuita (è obbligatoria la pre-registrazione dei fotografi da comunicare agli organizzatori nei giorni che precedono l’evento).

La partecipazione al concorso, prevede la consegna di massimo N. 5 foto (colore o b/n) nel formato elettronico (alta risoluzione 300 dpi, dimensioni minime 35x50) inviate a mezzo e-mail, accompagnate dalle schede allegate al bando a info@nundinae.it, da consegnare tassativamente entro il 15 ottobre 2018;

Info bando: http://www.nundinae.it/concorso-fotografico-2018.html