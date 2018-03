18th hour in music con Mirko Signorile

Dopo il bellissimo concerto degli Os Argonautas, che ci hanno fatto viaggiare tra il Portogallo, l'Andalusia e Brasile, eccoci al 5° evento della rassegna: MIRKO SIGNORILE - Soundtrack Cinema.

“SOUNDTRACK CINEMA”, il titolo lo suggerisce, è un omaggio di Signorile al mondo del cinema e soprattutto una dichiarazione d’amore per la musica da film. Qui, Mirko ‘insegue’ visioni ed immagini e, attraverso gli undici brani del disco, le condensa in musiche di confine che parlano un linguaggio intimo ed universale: il distillato dell’esperienza compositiva dell’artista, sempre originale che lascia intravedere i colori di un pianismo europeo.

"Quando compongo soundtracks originali – racconta Signorile – inseguo immagini in movimento, visioni anche astratte”. E in tal senso i rimandi lungo le tracce dell’album vanno all’immagine del mare in “Waves”, ai riflessi di uno sguardo ne “Gli occhi della musa”, alla visione spirituale di Nelson Mandela in “Nice to meet you” o, ancora, in “Ideal point”, a quella metafisica di un punto di equilibrio interiore ideale.

Alle composizioni inedite, Signorile affianca quattro riletture proposte in chiave personale dei temi di grandi autori melodicamente affini (Piovani, Morricone, Ryuichi Sakamoto, Björk, Yann Tiersen) ed alcune composizioni tratte dai suoi precedenti album tra cui “For a film” (da From the heel ) e “Come burattini”(da Magnolia) con i suoi rimandi alla musica rotiana.

I brani trattengono l’ascoltatore fino all’ultimo nell’universo musicale di Signorile in cui cambi di scene, ritmi, immagini e incroci di sguardi si susseguono come nel racconto di un film.

“Soundtrack Cinema”: un concept album poetico e melodico da ascoltare tutto d’un fiato.



Mirko Signorile: piano solo

Al termine del concerto, come sempre, vi sarà una piccola degustazione con prodotti locali e vini offerti dall'Azienda agricola Bufano di Locorotondo.



Siamo una scuola di musica e non abbiamo sponsor per questa rassegna; pertanto l'unica possibilità di proporre i concerti è di coprire - almeno - le spese vive di organizzazione (noleggio pianoforte, cachet artisti, SIAE, degustazioni, spese promo ecc.).

Vi suggeriremo, quindi, una quota di complicità, da versare all'ingresso.



I posti disponibili sono pochissimi (la sala contiene al max 50 persone), vi consigliamo di prenotare al più presto:



3477345073 - Alessandro

080.2466424 - Lun/Ven dalle 16 alle 20



Il Piccolo Conservatorio è in Via Trieste, 104 a Cassano delle Murge (BA).