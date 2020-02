“1904… da Bari a Bar: storia di un esperimento”, il racconto delle periferie

Sabato 15 Febbraio, presso la Casa delle Culture nel quartiere San Paolo (via Barisano da Trani, 15 - Bari) si ricorderà un giorno cruciale per il destino della comunicazione, del commercio e della sicurezza della navigazione, ma soprattutto per la storia di Bari e della sua periferia: il 3 Agosto 1904. E' il giorno del primo esperimento di telegrafia senza fili attraverso l'Adriatico, fra la Puglia e il Montenegro, con la presenza a Bari, al molo San Cataldo, nientedimeno che del grande Guglielmo Marconi.



L'evento fa parte della ricca programmazione di incontri della RCU - San Paolo, Stanic, Villaggio del Lavoratore ed organizzato in occasione della Giornata Mondiale della Radio ed in collaborazione con: Il Borgo delle Arti, ANAS Regione Puglia, Associazione onlus Mondo Antico e Tempi Moderni, Club per l'Unesco Bari, ARI - Associazione Radioamatori Italiani.



Con gli interventi storici di Angela Campanella e Nicola Cutino. Letture sceniche di Gianfranco Lex Liuzzi e piece tetrale "La Radio l’ho inventata io!" con Pino Cacace, Ciro Neglia, Luigi Favia e Rosa Ungaro.



E con la testimonianza e partecipazione di:

- Giancarlo Liuzzi, pres. Associazione Incontri

- Pietro Bello, pres. Club UNESCO Bari

- Umberto Giarletti - collezionista e storico della radio

- Ornella Giarletti, curatrice della Mostra Nazionale della Radio

- Lello Cafaro, pres. regionale dell'A.R.I (Associazione Radioamatori Italiani)



Non mancate!